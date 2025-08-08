Yllätyssiirto: HJK:n ykkösvahti vaihtaa maisemaa

Thijmen Nijhuis
HJK:n ykkösvahtina toiminut Thijmen Nijhuis, 27, siirtyy Saksaan.Kimmo Brandt/Compic
Julkaistu 08.08.2025 17:13
HJK:n ykkösvahtina tällä kaudella toiminut Thijmen Nijhuis siirtyy Saksan 3. Bundesliigassa pelaavaan SV Waldhof Mannheimiin.

HJK kertoi siirrosta perjantaina. Mannheim maksaa HJK:lle siirtokorvauksen.

27-vuotias hollantilaisvahti on pelannut tällä kaudella 16 Veikkausliiga-ottelua, ja hän piti maalinsa puhtaana viidesti.

Nijhuis siirtyi HJK:hon kesällä 2024 hollantilaisesta Utrechtista.

HJK tiedotti aiemmin perjantaina, että myös hyökkääjä Kai Meriluoto jättää HJK:n. Meriluoto jatkaa uraansa Ruotsin Allsvenskanissa pelaavassa IFK Värnamossa.

Tulijoitakin on perjantaina julkistettu. HJK kertoi tehneensä ensi kauden loppuun asti ulottuvan sopimuksen serbialaispuolustajan Mihailo Bogicevicin kanssa.

