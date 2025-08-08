Yllätyssiirto: HJK:n ykkösvahti vaihtaa maisemaa

HJK:n ykkösvahtina tällä kaudella toiminut Thijmen Nijhuis siirtyy Saksan 3. Bundesliigassa pelaavaan SV Waldhof Mannheimiin.
HJK kertoi siirrosta perjantaina. Mannheim maksaa HJK:lle siirtokorvauksen.
27-vuotias hollantilaisvahti on pelannut tällä kaudella 16 Veikkausliiga-ottelua, ja hän piti maalinsa puhtaana viidesti.
Nijhuis siirtyi HJK:hon kesällä 2024 hollantilaisesta Utrechtista.
HJK tiedotti aiemmin perjantaina, että myös hyökkääjä Kai Meriluoto jättää HJK:n. Meriluoto jatkaa uraansa Ruotsin Allsvenskanissa pelaavassa IFK Värnamossa.
Tulijoitakin on perjantaina julkistettu. HJK kertoi tehneensä ensi kauden loppuun asti ulottuvan sopimuksen serbialaispuolustajan Mihailo Bogicevicin kanssa.