Yhdysvaltalainen Katie Douglass, 23, teki historiaa, kun hän alitti ensimmäisenä naisena 50 sekunnin rajan 100 metrin vapaauinnissa. Kilpailu käytiin lyhyellä radalla (25m).

Douglass ui maailmancupissa sunnuntain vastaisena Torontossa voittoon ajalla 49,93. Ykkössijan myötä varmistui maailmancupin kokonaiskilpailun voitto toisen kerran peräkkäin. Hän oli uinut viikkoa aiemmin edellisen maailmanennätyksen. Sitä ennen nopein aika oli ollut Cate Campbellin nimissä vuodesta 2017 lähtien. Pitkän radan maailmanennätys 51,71 on vuodelta 2017 ja se on Ruotsin Sarah Sjöströmin nimissä.

– Halusin vain uida paremmin kuin viime viikolla. Minulla ei ollut hajuakaan, että onnistuisin tässä. Olen yllättynyt, mutta hyvin iloinen. Olin ajatellut, että jos uin 49 sekuntiin, niin se olisi sairasta, Douglass sanoi kisan jälkeen Sportbladetin mukaan.

Douglass nettosi maailmanennätyksestään 10 000 dollaria (noin 8600 euroa) ja saman summan kolmesta 100 metrin vapaauinnin voitostaan (triple crown) maailmancupissa.

Katso alta maailmanennätyssuoritus.