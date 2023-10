F1-kuskit hätkähtivät uusia hirmusakkoja – "Minua ei löydettäisi enää koskaan"

FIA:n moottoriurheiluneuvosto päätti muutoksesta torstain kokouksessaan Sveitsin Genevessä. Aiemmin ylin mahdollinen sakko on ollut 250 000 euroa. Neuvoston mukaan summaa ei kuitenkaan ollut tarkistettu ainakaan 12 vuoteen.

– Jos he antavat miljoonan sakot, täytyy pitää huoli, että se menee ainakin hyvään tarkoitukseen. Ympäri maailmaa on hyviä kohteita siihen. Se on ainoa keino saada minulta miljoonan, Hamilton kommentoi.