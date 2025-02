Näin Lauri Vuorisen mitalijysäys syntyi – Jari Isometsältä viiltävä analyysi: "Äärimmäisen fiksu"

Lauri Vuorinen saavutti uransa ensimmäisen arvokisamitalin, kun hän hiihti kolmanneksi Trondheimin MM-sprintissä. Jari Isometsä ennakoi mitalia välierähiihdon jälkeen.

Ennen kilpailua Isometsäkään ei puhunut mitalista.

– Aika iso yllätyshän se oli. Ei tämä missään nimessä budjetoitu mitali ollut Suomelle, MTV Urheilun asiantuntija totesi kilpailun jälkeen.

Vuorisen päivä oli tapahtumia täynnä.

Hän hiihti karsinnassa yhdeksänneksi, mutta karsiutuminen oli lähellä heti puolivälierässä viimeisen mutkan kolarin takia. Vuorinen vältti rytäkän haettuaan linjaa ulkoreunasta ja kiihdytti erävoittoon.

Tuon jälkeen Vuorisen meno oli vakuuttavaa. Hän hiihti välierässään ykköseksi ja piti loppukilpailussa kolmossijakamppailussa Ranskan Jules Chappaz'n takanaan kahden kymmenyksen erolla.

– Kuten sprinttihiihdossa monesti käy, oli vähän tuuriakin mukana. Siinä puolivälierässä pari kaveria kaatui siihen eteen, Isometsä sanoo.

Välierävaiheessa Vuorinen hiihti toisessa välierässä, josta etenivät loppukilpailuun kahden nopeimman, Vuorisen ja Lucas Chanavat'n lisäksi Chappaz ja Michal Novak. Ensimmäisestä erästä mukaan tulivat lopulta kultaa ja hopeaa hiihtäneet Johannes Hösflot Kläbo ja Federico Pellegrino.

– Sprinttikaavio meni sillä tavalla, että ensimmäinen erä, jossa oli norjalaisia, hiihdettiinkin hiljaa, jolloin se avasi kakkoserällä mahdollisuuden päästä finaaliin, Isometsä pohtii.

– Sieltähän tuli sitten sen verran niin sanotusti huonompia sprinttereitä finaaliin, että itse asiassa ennen finaalin alkua sanoin jo, että tässä tulee väkisinkin pronssia.

Isometsä muistuttaa, että sprinttihiihdossa monesti tarvitaan vähän onnea ja oikeanlaista kaaviota.

– Joskus se kääntyy vastaan ja joskus se on puolella. Tänään se oli selkeästi puolella.

Taktinen nero

Vuorisen taktiikka etenkin välierässä ja loppukilpailussa osui nappiin.

Hän itse kertoi MTV Urheilun haastattelussa oman taktiikkansa muodostuneen erä erältä. Huomio oli, että radan toiseen osuuteen oli ladattava kaikki.

– Siihen piti löytyä paukkuja, niin koitin vähän säästellä, ja tietysti, kun hyvällä suksella pystyi tekemään alamäessä ohituksia. Toisessa nousussa oikeasta reunasta löytyi kovempaa alustaa, niin sieltä pystyi nousemaan muiden ohi ja sitten vaan hanat auki pitkälle suoralle, Vuorinen sanoi.

Isometsä kuvailee Vuorista "äärimmäisen fiksuksi hiihtäjäksi."

– Hän hiihtää taktisesti aina aika hyvin. Hyvin harvoin muistan, että Vuorinen olisi tehnyt taktisia virheitä. Hän huomasi jo puolivälierässä, että hänellä on äärimmäisen liukas suksi, jolloin hän rupesi tekemään ohituksia alamäissä. Kun semmoisen tempun pystyyy tekemään, säästyy energiaa. On se paljon kovempi ohittaa ylämäessä.

Isometsä sanoo, ettei sprintissä voi kovin tarkkaan laatia taktiikoita ennalta, sillä kaikki voi romuttua ensimmäisten sadan metrin aikana.

– Sen takia tarvitaan juuri tuon tyylinen hiihtäjä kuin Lauri Vuorinen on. Hän pystyy reagoimaan muutoksiin, mitä kisan aikana on. Ei voi jääräpäisesti pitää kiinni suunnitellusta taktiikasta, jos näkee, että se ei toimi.

Missä norjalaiset?

Vuorisen mitalin lisäksi Isometsä nostaa kilpailun yllätykseksi norjalaisten vaisuuden. Johannes Hösflot Kläbo hiihti varmaan voittoon, mutta hänen lisäkseen finaalissa ei nähty muita norjalaisia.

– Milloin viimeksi on hiihdetty sprinttikisa, jossa on ollut yksi norjalainen finaalissa? Siitä on todella paljon aikaa, Isometsä sanoo.

Norjalaisista kilpailun kakkossuosikki Erik Valnes joutui jäämään pois kilpailusta päivää ennen starttia selkäkipujen vuoksi.

– Jos Valnes olisi ollut mukana, norjalaisia olisi ollut ehkä kaksi finaalissa, mutta yleensä on neljä. Se oli yllätys, että Kläboa lukuunottamatta norjalaiset olivat todella vaisuja.