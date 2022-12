Yllättävät nimet dominoivat SM-liigassa – yksi ketju nostaa päätään, Jori Lehterän yllä kysymysmerkkejä

Jääkiekon SM-liigassa runkosarjan puoliväli lähestyy kovaa vauhtia. Alkukauden tehokkaimmat tykit ovat tulleet yllättäen Vaasan Sportin suunnalta. Erityisesti yksi Sportin ruotsalaisyhdistelmä on takonut hirmuista jälkeä. Pistepörssin suurin voittajasuosikki Jori Lehterä sen sijaan on hakenut vielä parasta iskukykyään. Lehterän ympärillä on iso kysymysmerkki Waltteri Merelän loukkaantumisen jäljiltä. Lisää aiheesta jutun yläreunan videolta.