Yllättävä selitys yleisurheilun käsittämättömään aikahurjasteluun? Tommi Evilä: "Jotain ihan mystistä"

Lausannen Timanttiliigassa Emmanuel Wanyonyi kirmasi kaikkien aikojen toiseksi nopeimman 800 metriä aikaan 1.41,11, mikä jää Ravid Rudishan ME-ajasta vain kaksi kymmenystä. Hän ei ole suinkaan ainoa, joka on iskenyt tauluun hurjia tuloksia samalla matkalla, sillä esimerkiksi Kanadan Marco Arop , 1.41,20, ja Algerian Djamel Sedjati , 1.41,46, ovat molemmat täräyttäneet itsensä kaikkien aikojen listalla viiden kärkeen.

– Mitä lajissa on tapahtunut, siinä olisi analyysin paikka. Se lehahti hirveisiin liekkeihin 7.7. Pariisissa, ja sen jälkeen on tapahtunut jotain ihan mystistä, Tommi Evilä hämmästelee.

Yksi selitys voi olla ruokasooda, jota on käytetty suorituksen parantamiseen iät ja ajat. Viime vuosina se on tehnyt paluun, kun asiasta on saatu lisää tutkimustietoa ja uusia valmisteita. Erityisesti pyöräilyssä sitä käytetään ahkerasti, sillä se vähentää elimistön happamoitumista, mikä puolestaan auttaa urheilijan parempaan suoritukseen.