Lewis Hamiltonilta voimakasta lobbausta F1-kulisseissa – "Aika on sataprosenttisesti oikea"

– Aika on sataprosenttisesti oikea. Emme voi lisätä kilpailuita muihin kohteisiin ja sivuuttaa Afrikkaa, josta muu maailma vain hyötyy. Kukaan ei anna mitään Afrikalle, Mercedes-kuski sanoi Reutersin mukaan.

– Minusta osakilpailun ajaminen siellä voisi korostaa sitä, miten upea Afrikka on ja lisätä turismia ja kaikenlaista. Miksi emme ole sillä mantereella?

F1-sarja on pitkään kaavaillut paluuta Afrikkaan, mutta taloudelliset haasteet ovat muodostuneet esteeksi.

Formula 1:n toimitusjohtaja Stefano Domenicali sanoi aiemmin elokuussa, että Ruanda olisi halukas järjestämään kilpailun radalla, joka yhä odottaa rakentamista. Keskusteluiden on määrä jatkua syyskuussa.

– Ruanda on itse asiassa yksi suosikkipaikoistani. Olen tehnyt paljon taustatyötä sen eteen.

– Olen jutellut ihmisten kanssa Ruandassa ja Etelä-Afrikassa. Ruandan projekti on pidempikestoinen, mutta on mahtavaa, että he haluavat tulla osaksi tätä.