Ylijäämäsähkö myyntiin vai ei? – Aurinkosähkön pientuottaja voi joutua jopa maksamaan syöttämästään virrasta

Ylijäämäsähkön voi myydä, jos aurinkosähköjärjestelmä on liitetty sähköverkkoon ja sähkön tuottaja on tehnyt sopimuksen sähkön myyjän kanssa. Sähkönmyyjät hinnoittelevat ostosähkön yleensä markkinahinnan perusteella. Sähköntuottaja joutuu syöttämästään aurinkosähköstä maksamaan sähkönsiirron ja verojen osuuden.

– Kesällä sähkön kulutus on vähäistä, mutta tuotantoa on paljon. Kysynnän ja tarjonnan tasapaino horjuu silloin.

Energiateollisuuden asiantuntija Riina Heinimäki on havainnut, että aurinkopaneeleiden määrä on kasvanut viime vuosien aikana. Vuoden 2023 lopussa Suomessa oli asennettua aurinkosähkökapasiteettia pientuotantona 936 megawattia. Pientuotantokapasiteetti kasvoi edellisvuoteen verrattuna 43 prosenttia.



Aurinkosähköllä pyykit pyörimään

Omakotiliiton toiminnanjohtaja Marju Silander asennutti talonsa katolle aurinkopaneelit puolitoistavuotta sitten. Keskiarvoisesti sähkön tuotanto on ollut päivittäin 14 kWh.

Siljanderin taloudessa ei aurinkosähköä akustoa, sen hintavuuden ja akustojen vievän tilojen vuoksi. Ylimääräinen sähkö on mennyt myyntiin.

– Euroina se ei ole mitenkään suuria summia, mutta on vähän rasittavaa. Kun sähköä tulee tuotettua roimasti, niin silloin laitetaan kaikki pesukoneet päälle sun muut. Helpoin tapa hyödyntää sähkö varmaan olisi, jos voisi ladata sähköautoa.

– Meillä on toimitusvarmaa sähköä, mikä on tärkeää tässäkin maailmantilanteessa, mutta ihmisten asumiskustannukset nousevat kovaa tahtia. Siksi siirtomaksu on yksi perusvälttämättömyys ja sen hinta pitäisi pysyä matalana.