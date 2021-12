Tytti Yli-Viikari puolusti lentopisteiden käyttöä vetoamalla Finnair Plus -sääntöihin ja syytti johtamaansa virastoa passiivisuudesta: "Pisteet kuuluvat matkustajalle"

Poliisikuulusteluissa Tytti Yli-Viikari puolusti virkamatkoilta saamiensa Finnair Plus -pisteiden käyttöä useammalla eri tavalla. Asiaa on alettu puida tänään oikeudessa. Syyttäjän mukaan Yli-Viikari teki rikoksen, kun hän käytti lentopisteitä henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Omasta mielestään Yli-Viikari on syytön, vaikkei olekaan kiistänyt lentopisteiden käyttöä.