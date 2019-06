Yli puolet suomalaisista käyttää nettiä pääasiallisena uutislähteenään

Lisäksi pelkästään sosiaalisen median ja blogien suosio pääasiallisena uutislähteenä on kasvanut tasaisesti. Sosiaalisella medialla on nyt yhtä suuri osuus pääasiallisena uutislähteenä kuin painetuilla lehdillä, joiden rooli on jatkuvasti heikentynyt. Kummankin osuus on yhdeksän prosenttia.