Missä on lähes kaksi viikkoa kateissa ollut Lea? Poliisi julkaisi uuden kuvan

Leikari on 170 senttimetriä pitkä ja normaalivartaloinen. Hiukset ulottuvat noin leukaan asti ja ovat luonnonkiharat. Leikarin ryhti on hieman eteen kumartuva.Leikarilla on ollut katoamishetkellä todennäköisesti jalassaan harmaat collegehousut sekä kuvassa näkyvät mustat Kuomasaappaat, hänen muusta vaatetuksestaan katoamishetkellä ei ole tietoa.