Yli kaksi kolmasosaa Närpiön kasvihuoneista on suljettu – satoja työntekijöitä lomautettu: "Töitä otsalamppujen valossa"

Strandin kauppapuutarha on perheyritys, jossa on kymmenkunta työntekijää. Työntekijät ovat pääosin Aasiasta, vuosien varrella he ovat tuoneet perheensäkin Närpiöön töihin ja asumaan. Suurimmalla osalla on asuntolainaa, perhettä ja lapsia – niin myös Tuan van Phanilla.