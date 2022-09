Närpiössä eletään pelonsekaisia aikoja: sulkeeko energiakriisi suurten kasvihuoneiden ovet?

Vajaan 10 000 asukkaan kaupungissa on yli tuhat kasvihuonetyöntekijää, joista suurin osa puhuu muita kieliä kuin suomi tai ruotsi.

– Ruotsin jälkeen tulee vietnamin kieli, sitten Bosnian kielet ja muut pienemmät kieliryhmät. Suomenkielisiä on viisi prosenttia, kertoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Hasse Lindqvist.

Kielitaito tai sen puute ei ole ollut suuri ongelma. Nyt se on noussut esiin, kun kasvihuoneiden tulevaisuus näyttää hämärältä.

Energiakriisin kouraisema ala on työllistänyt työperäisiä maahanmuuttajia, jotka ovat tulleet Närpiöön perheineen, menneet kasvihuoneille töihin ja hankkineet talot.

– Tämä on oikeastaan ensimmäinen kerta, kun meillä on jotakin tällaista. On mahdollista, että loka-maaliskuun ajaksi tulee satoja lomautuksia. Tähän nyt valmistaudutaan, kertoo Lindqvist.