Lääkkeiden halpeneminen on hyvä uutinen lääkkeiden käyttäjille, mutta samalla apteekit kärsivät taloudellisesti.

Yli 800 lääkkeen hinta halpenee tänään, kun niiden tukkuhintoja leikattiin 1,5 prosentilla. Tukkuhintaleikkaukset koskevat korvattavia lääkkeitä, jotka ovat tulleet markkinoille vuonna 2010 ja sen jälkeen, Apteekkariliitto kertoo. Leikkaukset ovat osa hallituksen päättämiä lääkesäästöjä.

Samalla vähittäishinnat apteekeissa laskevat, koska reseptilääkkeiden hinnat määräytyvät tukkuhintojen perusteella lääketaksan mukaisesti.

– Hintojen lasku on hyvä uutinen lääkkeiden käyttäjille. Lasku on jatkunut koko 2000-luvun ja reseptilääkkeiden kuluttajahinnat ovat Tilastokeskuksen mukaan tulleet alas peräti 40 prosenttia, Apteekkariliiton puheenjohtaja, apteekkari Risto Holma kertoo tiedotteessa.

Apteekkariliiton mukaan apteekkien talous on kriisiytynyt 2000-luvulla niihin kohdistuneiden lääkesäästöjen ja leikkausten sekä lääkemarkkinoiden muutosten seurauksena. Holma kertoo, että reseptilääkemyynti on muuttunut monille apteekeille kannattamattomaksi, jonka vuoksi itsehoitolääkkeillä on yhä suurempi merkitys apteekkien taloudelle.

Hallitus valmistelee myös ensi vuodelle uusia lääkesäästöjä, joiden toteutustavasta ei ole vielä tehty päätöstä. Uusien leikkausten lisäksi hallitus laajentaa itsehoitolääkkeiden myyntiä apteekkien ulkopuolelle, mikä Holman mukaan heikentäisi apteekkien tilannetta entisestään.