Yli 400 rokotettua saanut koronatartunnan Suomessa, heistä yli 10 joutunut sairaalaan – "Suojateho ei ole täydellinen, mutta erittäin hyvä"

Esimerkiksi Pfizer-Biontechin ja Astra Zenecan koronarokotteiden tehoiksi on eri tutkimuksissa arvioitu korkeimmillaan 94 prosenttia.

Nohynekin mukaan suurin osa rokotetuista tartunnan saaneista on saanut Pfizer-Biontechin rokotetta, sillä sitä on tähän mennessä annettu Suomessa eniten. Suurin osa rokotetuista tartunnan saaneista on saanut vasta ensimmäisen annoksen rokotetta.