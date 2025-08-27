Yli 40 vuoden tuomion saanut nainen armahdettiin Thaimaassa – ehti istua kahdeksan vuotta

Nainen istui vankilassa, koska hän jakoi verkossa voimakkaasti kuningashuonetta kritisoineita audioklippejä.
Yli 40 vuoden tuomion kuningasperheen loukkaamisesta saanut nainen armahdettiin Thaimaassa keskiviikkona. Hän ehti olla vankilassa liki kahdeksan vuotta.
Anchan Preelert, 69, pidätettiin vuonna 2015. Alun perin hän sai 87 vuoden tuomion, mutta se puolitettiin, koska hän tunnusti. Lopullinen, vuonna 2021 langetettu tuomio oli 43 vuotta.
Preelert sai tuomionsa jaettuaan verkossa voimakkaasti kuningashuonetta kritisoineita audioklippejä, jotka oli tehnyt tunnettu, maan alla toimiva kuningasvallan vastustaja.
Preelert ja kymmeniä muita armahdettiin kuninkaan syntymäpäivän vuoksi.
Thaimaassa kuninkaan tai hänen perheensä vähäistäkin arvostelua voidaan pitää majesteettirikoksena, josta voi seurata pitkä vankeustuomio. Viimeksi kuluneiden viiden vuoden aikana yli 280 ihmistä on saanut syytteet majesteettirikoksesta, kertoo syytetyille oikeusapua tarjoava järjestö.