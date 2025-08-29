Thaimaan korkein oikeus päätti erottaa maan pääministerin

Thaimaan korkein oikeus tuomitsi, että maan pääministeri Paetongtarn Shinawatra ei voi jatkaa virassa.
Syynä korkeimman oikeuden päätökselle oli Kambodzhan johtajan Hun Senin kanssa käyty mielistelevä puhelinkeskustelu, jossa Paetongtarn Shinawatra kritisoi Thaimaan asevoimia. Puhelu liittyi maiden väliseen rajakiistaan.
Yhdeksän korkeimman oikeuden tuomaria päätti, että Shinawatra ei ylläpitänyt pääministeriltä vaadittavia eettisiä standardeja kesäkuussa käydyssä puhelinkeskustelussa, joka myöhemmin vuosi internetiin.