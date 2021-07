Yli 30 astetta meni rikki Lapissa – meteorologi: Viilennystä voi hakea tunturin laelta

Sunnuntaina sää jatkuu helteisenä ja jopa hieman lauantaita lämpimämpänä. Sää on selkeätä tai puolipilvistä, ja 30 astetta voi ylittyä niin Lapissa kuin etelämpänäkin .

Ilmatieteen laitoksen mukaan kuuminta on todennäköisesti Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Lapissa. Helteet jatkuvat Suomessa alkuviikosta. Sateita on saapumassa vasta viikon puolivälin tienoilla. Helle- ja metsäpalovaroituksia on voimassa lähes koko maassa.