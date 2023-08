Elokuun kaikkien aikojen lämpöennätys vaarassa – tänään on kesän kuumin päivä

Foreca kertoo, että Porissa on mitattu 33,1 astetta kello 16 mennessä. Raumalla on ollut 32,9 ja Turussa 32,8 astetta. Myös Heinolassa on mitattu yli 32 astetta. Lämpötila voi iltapäivän ja illan aikana vielä nousta ennen lähestyvää myräkkää.