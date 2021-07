IS: Ruotsissa on kuollut yli 600 suomalaista koronaan – kuolleisuus yli 8-kertainen Suomeen verrattuna

Ruotsilla on ollut muista pohjoismaista poikkeava linja koronan suhteen. Rajoituksia ei juuri ollut, vaan aluksi luotettiin siihen, että laumasuoja virusta vastaan syntyisi pian, kun tietty määrä ihmisiä sairastaisi koronan. Strategian tuloksena koronaan kuolleiden määrä on yli 14 600. Virusmuunnosten takia Ruotsikin on joutunut muuttamaan linjauksiaan ja rajoituksiakin on otettu käyttöön, kirjoittaa Ilta-Sanomat.

IS selvitti tuoreista tilastoista, kuinka moni Ruotsissa asuva suomalainen menehtyi koronaan. Kesällä 2020, Suomessa syntyneiden pandemiakuolleisuus oli 210 henkilöä, nyt se on 632. IS:n mukaan kyseiset luvut ovat todennäköisesti epätarkkoja ja liian matalia, joten paremmin tilanteen vakavuutta kuvaa kuolleiden määrä 100 000 asukasta kohden. Ruotsissa asuu yli puoli miljoonaa Suomessa syntynyttä, ja kuolleiden määrä 100 000 asukasta kohden on 145 koko pandemian aikana. Suomessa vastaava luku on 17, eli ero Ruotsiin on lähes 8-kertainen.