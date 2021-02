Yli 200 miljoonaa ihmistä on saanut koronarokotuksen – lähes puolet annettu vauraissa maissa, joissa asuu vain kymmenesosa maailman väestöstä

Rokotuksia on annettu ainakin 107 maassa, mutta niistä noin 45 prosenttia on annettu vauraissa G7-ryhmän maissa. G7-maissa eli Yhdysvalloissa, Japanissa, Saksassa, Britanniassa, Ranskassa, Italiassa ja Kanadassa asuu vain noin 10 prosenttia maailman väestöstä.

Suhteellisesti eniten rokotuksia on annettu Israelissa, jossa lähes puolet väestöstä on saanut ensimmäisen rokoteannoksen. Yli 10 prosenttia väestöstä on saanut vähintään yhden annoksen myös Britanniassa, Bahrainissa, Yhdysvalloissa, Chilessä, Seychelleillä ja Malediiveilla.