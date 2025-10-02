Haitissa yli 16 000 ihmistä on tapettu aseellisessa väkivallassa vuoden 2022 alun jälkeen.

Asiasta kertoi YK:n ihmisoikeusvaltuutettu Volker Türk Genevessä YK:n ihmisoikeusneuvostolle torstaina.

Lisäksi noin 7 000 ihmistä on loukkaantunut sen jälkeen, kun ihmisoikeusvaltuutetun toimisto aloitti uhrien seurannan vuoden 2022 tammikuussa.

Türkin mukaan ihmisoikeustilanne Haitissa on saavuttanut kiehumispisteen. Hän sanoi väkivallan kiihtyneen maaliskuusta eteenpäin ja pahimman olevan mahdollisesti vielä edessä.

Haitin asevoimien sotilas Port-ay-Princessa 1. lokakuuta 2025.AFP / Lehtikuva

Poliittisesti hyvin epävakaa Haiti on Amerikoiden köyhin maa, ja sitä ovat pitkään piinanneet väkivaltaiset rikollisryhmät. Ryhmät murhaavat, raiskaavat ja kaappaavat ihmisiä sekä ryöstelevät.

Türk kertoi jengien aiheuttavan pelkoa myös pääkaupunki Port-au-Princen ulkopuolella. Väkivaltaisuudet uhkaavat epävakauttaa koko aluetta.

Lapset vaarassa väkivallan keskellä

Türk arvosteli jengiläisten, kansalaisten ja turvallisuusjoukkojen kesken syntynyttä väkivallan kierrettä. Hänen mukaansa Haitin hallitus on lisännyt räjähtävien droonien käyttöä jengien vastaisissa operaatioissaan maaliskuusta alkaen siten, että iskuissa on kuollut myös esimerkiksi lapsia.

Türk arveli suuren osan drooni-iskuista olevan kansainvälisen oikeuden vastaisia.

Ihmisoikeusvaltuutettu ilmaisi myös syvän huolensa siitä, että niin kutsutut itsepuolustusryhmät ja spontaanisti syntyneet väkijoukot ovat tänä vuonna tappaneet yli 500 jengiläiseksi väitetty ihmistä.

Türk korosti huoltaan lapsista, joiden hän sanoi olevan vaarassa joutua ihmiskaupan, hyväksikäytön ja jengien pakkorekrytoinnin uhreiksi.

Tiistaina YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi päätöslauselman, jossa linjattiin YK:n tukeman turvallisuusoperaation muuttamisesta laajemmaksi sotilasoperaatioksi. Nykyisellään operaatio koostuu lainvalvonnasta, mutta muutoksen myötä uudessa joukossa voi olla yhteensä korkeintaan 5 000 virkapukuista poliisia tai sotilasta.

