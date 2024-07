Ylen monimuotoisuutta koskevista koulutuksista nousi haloo: "On typerryttävää katsella"

Ukkola: " On typerryttävää katsella"

Iltalehden toimittaja Sanna Ukkolan torstaina julkaisema kolumni Ylen järjestämistä koulutuksista on herättänyt laajaa keskustelua.

Kolumnissaan Ukkola kertoo Ylen monimuotoisuutta ja inkluusiota käsittelevistä koulutuksista. Ukkolan mukaan näiden rahoituksesta viestiminen on ollut puutteellista ja epäselkeää.

– On typerryttävää katsella, kuinka toimittajia erikseen sysitään pois klassisen journalismin periaatteista. Ei ihme, että Yle kieltäytyy luovuttamasta tietoja koulutuksista, Ukkola kirjoittaa.

Varsinkin anonyymit rekrytoinnit tapetilla

Lisäksi Ukkolan mukaan videolla kerrotaan, että Yle on kokeillut työnhakua ilman ansioluetteloa. Myös anonyymit rekrytoinnit ovat koulutustilaisuuden aiheena videolla.

– Siinä hakijalta kysytään kysymyksiä, jotka liittyvät tehtävään. Aina ei tarvitse edes olla sitä osaamista, vaan me yritetään todentaa, että onko sulla sellaisia näkökulmia, mitä me kaivataan ja mitkä olis meille uusia, henkilöstöhallinnon edustaja kertoo videolla Ukkolan mukaan.

Aihe on myös herättänyt keskustelua viestipalvelu X:ssä, jossa Ukkola on julkaissut myös lyhyen pätkän koulutusvideosta.

– Ei kuulosta aivan tavanomaiselta työpaikalta. Ylessä jalkaudutaan lähiöihin, otetaan työntekijöiksi ihmisiä, jotka näyttävät sopivalta, ei kysytä CV:tä – eikä vaadita aina edes sitä osaamista. Luulin, että demareiden nelipäiväinen työviikko olisi vallankumouksellinen, mutta Yle on kyllä jo todella päässyt uudelle levelille, Ukkola kritisoi valintaa kolumnissaan.

Ukkola myös väittää viestipalvelu X:ssä , että Ylen "toimittajille on maksettu kannustinpalkkioita inklusiivisuuskriteerien täyttämisestä."

– Suomalaiset veronmaksajat rahoittavat Yleä väkilukuun ja taloutemme kokoon suhteutettuna enemmän kuin vastaavia yleisradioyhtiöitä rahoitetaan muissa Pohjoismaissa saati Euroopassa. Ylen on vastattava esille nousseista epäkohdista suoraan rahoittajilleen eli veronmaksajille.

Yle vastaa

– Anonyymi rekrytointi ei tarkoita, että hakijan osaamista ei arvioitaisi. Päinvastoin. Anonyymissa rekrytoinnissa kiinnitetään huomio korostetusti juuri osaamiseen esimerkiksi iän tai sukupuolen sijaan. Ylessä anonyymirekrytointia on kokeiltu harjoitteluohjelman yhteydessä vuonna 2023, Hakakari kirjoittaa.

Kolumnissa ilmenee, että sensitiivisyyslukijoita on käytetty Yle Draaman sosiaalisen median julkaisuissa.

– Sensitiivisyyslukijat eivät liity uutistyöhön. Sensitiivisyyslukijoita on käytetty fiktioiden kehitysvaiheessa ja erityisesti Yle Draaman kokeilevissa kevyen tuotannon projekteissa. On tärkeää, että eri ihmisryhmiä käsitellään tavalla, josta he voivat tunnistaa itsensä, Hakakari perustelee.