Ylen uusi päätoimittaja nimitetty

Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan vastaavaksi päätoimittajaksi ja johtajaksi on nimitetty Panu Pokkinen , kertoo Yle tiedotteessaan. Nykyinen vastaava päätoimittaja Jouko Jokinen jää eläkkeelle tämän vuoden aikana.

Tällä hetkellä Pokkinen työskentelee Ylen urheilu ja tapahtumat -yksikön johtajana ja vastaavana toimittajana. Aiemmin Pokkinen on työskennellyt esimerkiksi Ylen urheilun päällikkönä, Iltalehden uutispäätoimittajana ja Ilta-Sanomien uutispäällikkönä.

Koulutukseltaan Pokkinen on yhteiskuntatieteiden maisteri sekä sotatieteiden maisteri.

– Panu Pokkinen on monialainen journalisti, joka on toiminut lähes 20 vuotta median johtotehtävissä. Hänellä on tarvittavaa strategista osaamista, kun Yleisradion uutis- ja ajankohtaistoimintaa viritetään vastaamaan muun muassa tekoälyn murrokseen, sanoo Ylen hallituksen puheenjohtaja Matti Apunen tiedotteessa.