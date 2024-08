Ruben Stiller Ylen monimuotoisuuskohusta: "Teitä on johdettu pahasti harhaan"

Julkisessa keskustelussa monimuotoisuuskoulutuskohussa on kyse siitä, että Yle olisi kehottanut toimittajiaan lisäämään enemmän vähemmistön edustajia eri sisältöihin.

Ongelmaksi tässä muodostuu monen mielestä niin sanotut "kiintiöhaastateltavat". Kritiikin taustalla on se, että henkilöä päätettäisiin haastatella vain siksi, että hän on vähemmistön edustaja, ei siksi, että hän olisi paras haastateltava aiheeseen.

– Kerrottakoon katsojille, että kun tämä kohu on syntynyt Suomessa, niin teitä on johdettu pahasti harhaan. Koko kohu on pötyä suurimmissa määrin, Stiller sanoo.