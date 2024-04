Kilpailukiellon kärsinyt supertähti palasi huipulle – asiantuntija hehkuttaa: "Vähän sopivaa rosoa"

Tähtiloisto on jälleen taattu, kun yleisurheilun Timanttiliiga pyörähtää käyntiin. Evilä nostaa Xiamenin kilpailusta esiin kaksi supertähteä, joiden tiet huipulle ovat olleet varsin erilaisia.

Seiväshyppääjä Armand Duplantis on ehtinyt urallaan voittaa jo lähes kaiken mahdollisen, vaikka on vasta 24-vuotias. Viime kesänä Duplantis putsasi totuttuun tapaan pöydän. Elokuussa ruotsalainen voitti maailmanmestaruuden Budapestissa tuloksella 610 ja ylitti syyskuussa Eugenessa maailmanennätyskorkeuden 623.

– Maailmassa on ylitetty seiväshypyssä 600 toista sataa kertaa, ja tämä kaveri vastaa jotakuinkin joka kolmannesta hypystä, Evilä summaa.

– Hän on tehnyt saman viidessä vuodessa, mitä Bubka (seiväslegenda Serhi Bubka ) 12 vuodessa. Sen sijaan, että olisi kasvanut mestaruuksiin, niin tämä kaveri on kasvanut suuruuteen.

"Never give up -mentaliteetti, mihin moni voi samaistua"

Jos on Duplantis hyppinyt urallaan voitosta voittoon, on pikakiituri Sha'Carri Richardsonin tarina on erilainen.