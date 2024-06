Yleisurheilun EM-areenan erikoisviritelmä kummastuttaa – "Käydään vielä katsomassa, mistä on kyse"

– Kuulin, että se on joku korokkeelle rakennettu. Mielenkiinnolla odotan, Kristiina Mäkelä kommentoi kolmiloikkapaikkaa.

– En ole vielä livenä nähnyt, mutta tuossa näin juuri pari kuvaa. Huomenna käydään vielä katsomassa, että mistä on kyse, Salminen suunnittelee.

Mäkelällä on kokemusta monenlaisista hyppyalustoista, joten hän ei kanna viritelmästä huolta.

– Onhan sitä tullut kaikennäköisissä (hypättyä), kun usein hallikisat on tuommoisiin rakennettu, niin ei siinä mielessä mitään uutta. Erilaista ehkä stadionkilpailuun, Mäkelä tuumailee.

Hyppypaikka on lähellä yleisöä juoksuradan sivussa. Sekään ei ainakaan Mäkelää hetkauta.

– Ei varmaan yhtään sen enempää kuin muukaan olosuhde. Se on kuitenkin kaikille sama.

Finaaliin

Sekä Mäkelä että Salminen ovat hypänneet tällä kaudella tuloksen 13,99. Saman tuloksen lisäksi kaksikolle on myös yhteistä, että takana on vasta yksi kilpailu tällä kaudella. Molempien tavoitteena on myös yltää finaaliin.