Senni Salmiselta ytimekäs vastaus kysymykseen, mihin hän on tyytyväinen

Keskiviikkona on uran kolmas arvokilpailujen karsinta. Jännittääkö?

– Ei ole. En muista, meinasiko Tokiossa viedä unet, mutta MM-kilpailuissa nukuin hyvin. Mitä sitä miettimään. Huomennahan (keskiviikkona) se vasta on.

Mäkelä on kokenut arvokisakävijä ja on ollut varma karsinnan selvittäjä. MM-Eugenessa hän jysäytti ennätyksensä 14,48 ja oli 30 senttiä lyhyemmällä hypyllä yhdeksäs finaalissa.

– Aina pitää hermoilla sen verran, että osuu lankulle. Lankun tuntumaan pitää osua, niin pääsen karsinnasta kunnialla. Piikkihyppy puuttuu, ja on tullut paljon hyviä hyppyjä lankun takaa. Senttejä olisi siinä otettavissa, Mäkelä sanoi.

– Panostus kaikkien valmistelujen osalta on tehty finaaliin katsoen. Karsinta on keskipäivällä ja finaali vasta yhdeksältä illalla (perjantaina). Siihen on pitänyt suunnata, kun noin myöhään en ole tänä kesänä kilpaillut.