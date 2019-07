Yleisön oikeus tietoon voi jäädä salattavien asioiden alle –  "Tässä asiassa tuntuisi aivan luonnolliselta, että viranomaisilla on nollalinja tiedottamisessa"

STT on kertonut epäillyn nimen jo esitutkinnan ollessa kesken, koska kyse on erityisen vastuunalaisessa asemassa työskennelleestä henkilöstä ja poikkeuksellisen paljon huomiota ja keskustelua herättäneestä tapauksesta.

Presidentti Niinistö ei sunnuntaina kommentoinut uusia tietoja Helsingin Sanomien tietovuototutkinnasta. Niinistö vetosi meneillään olevaan poliisitutkintaan ja siihen, että korkeimmassa oikeudessa on hänen mukaansa vireillä oikeudenkäynti, joka on asian kannalta olennainen.

Nollalinja luonteva



Viranomaisten tulee suojella epäiltyä



– Tavallaan tässä on hurjaa, että epäilty [Alafuzoff] on nimetty [STT:n perjantaisessa jutussa]. Tämä on hirveän kova väite sellaiselle, joka on meidän ykkösemme ollut tällaisissa sotilastiedusteluasioissa ja korkea EU-virkamies.