Helsingin Sanomien Viestikoekeskus-jupakasta väännettiin suljettujen ovien takana – KRP:n mukaan rikostutkinta on loppumetreillä

– Tutkinta on edistynyt ja uskoisin, että ollaan muutaman kuukauden päästä tilanteessa, että tutkinta on sitten loppuvaiheessa, Järvinen sanoo.

Tiistaina korkein oikeus käsitteli Helsingin Sanomien toimittajan ja keskusrikospoliisin kiistaa toimittajalta takavarikoitujen työvälineiden tutkimisesta ja hyödyntämisestä rikostutkinnassa. Koska toimittajilla on tietyin reunaehdoin oikeus olla ilmaisematta tietolähdettään, tapaus on tavallista kotietsintää ja takavarikkoasiaa mutkikkaampi. Käsittely julistettiin salaiseksi istunnon aluksi.

Molemmat jutun kirjoittajat olivat paikalla

Uutisoinnin laillisuuden lisäksi poliisi on tutkinut mahdollisen laittoman tietovuodon alkulähdettä. Tätä on poliisin aiemman kertoman mukaan tutkittu epäiltynä virkasalaisuuden rikkomisena, mikä viittaisi tahallisen rikoksen epäilyyn. STT kertoi aiemmin tänä kesänä, että kontra-amiraali evp. Georgij Alafuzoff on epäiltynä tietovuototutkinnassa. Tiedossa ei kuitenkaan ole, epäilläänkö vuodon tällä hetkellä olleen tahaton vai tahallinen. Viranomaiset eivät ole kommentoineet asiaa.