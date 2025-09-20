Pariisissa ikonisen Notre-Damen katedraalin kuuluisat tornit on jälleen avattu yleisölle, kuusi vuotta tuhoisan tulipalon jälkeen.
Muiden muassa BBC julkaisi vasta-avatun katedraalin sisältä videon verkkosivuillaan lauantaina, päivä avajaisten jälkeen.
Yli 850 vuotta vanha Notre-Damen katedraali tuhoutui osittain valtavassa tulipalossa vuonna 2019, minkä jälkeen yksi Pariisin kuuluisimmista maamerkeistä jouduttiin sulkemaan vuosiksi. Tulipalon uskotaan syttyneen tahattomasti, mutta täyttä selvyyttä tulipalon syystä ei ole saatu selville.
Ranskan presidentti Emmanuel Macron avasi perjantaina restauroidut tornit yleisölle ja sai samalla kunnian olla ensimmäinen henkilö, joka sai kiertää tornit. Torneista voi nähdä myös läheltä katedraalin ulkoseinän kuuluisat kivihirviöveistokset.
– Katedraali saa takaisin kaiken sen loistonsa ja tarjoaa jälleen kerran huikeat maisemat Pariisin ylitse, Macron sanoi X:ssä kertoessaan avajaisista.
Katedraalin keskiosa avattiin uudelleen joulukuussa 2024, mutta rakennuksen kaksoistornien avaamisessa meni kauemmin. Mittavan restaurointiprojektin tarkoituksena on palauttaa katedraalin entinen loisto.