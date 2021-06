Yle: Sysmä työllisti samaa konsulttia 400 000 eurolla – näin kunnanjohtaja, paikallispoliitikko ja asiantuntija kommentoivat suuria summia

Yhtiö laskutti Sysmän kuntaa neljän vuoden aikana yhteensä arvonlisäveroineen yli 400 000 euroa. Ylen mukaan summa on poikkeuksellinen verrattuna muihin pieniin hämäläiskuntiin.

Konsulttidemokratiasta kirjoittanut akatemiatutkija Hanna Kuusela mukaan on huolestuttavaa, jos kunta ostaa palveluja jatkuvasti samalta tuottajalta.

– Näyttää kuviolta, jossa kunta on tullut riippuvaiseksi yhdestä konsultista tai toisaalta konsultti on pystynyt hyödyntämään kuntaa toistuvasti, hän kommentoi Ylelle.

Kunnanhallitusta epäilytti, kunnanjohtaja harmistui

– Me imuroimme merkittävästi rahaa. Tämä ehkä unohtui kuntapäättäjiltä, sanoo Sysmän kunnanjohtaja Marketta Kitkiöjoki.

– On erinomaista, että me voimme käyttää ulkopuolelta ostettuja palveluita. Yksityinen puoli toimii paljon tehokkaammin kuin julkinen sektori. Se on satavarma asia eikä siitä tarvitse edes kiistellä, sanoo Kitkiöjoki.