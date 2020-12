Yle: Nuori partiopoika kertoi julkisuudessa, että löysi Viking Sallyn uhrit ja yritti auttaa heitä – onkin nyt itse epäiltynä murhasta

Aiemmin tänään uutisoitiin, että vuonna 1969 syntyneelle tankalaismiehelle on nostettu syytteet murhasta ja murhan yrityksestä Viking Sally -matkustajalaivalla vuonna 1987.

Ylen mukaan partiopoika on sama henkilö, jota vastaan syytteet on nyt nostettu. Miehellä on Ylen mukaan nykyään eri nimi kuin tapahtuma-aikaan.