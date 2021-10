Yle: Maskikauppias Onni Sarmasteen veroparatiisiyhtiöt paljastuvat Pandoran papereissa – liikemies perustelee huumorilla ja harrastuksella

Sarmasteella on Ylen mukaan ollut yhtiöitä ainakin Kyproksella ja Neitsytsaarilla. Ilman tietovuoto Sarmasteen veroparatiisiyhtiö olisi pysynyt salassa. Ylen mukaan Sarmasteen nimi lisättiin vain sisäisiin asiakirjoihin.

Ylen mukaan asiakirjoista selviää, että Kyproksen yhtiöstä on siirretty rahaa myös Sarmasteen neitsytsaarelaiselle yhtiölle Maxivantagelle.

Ylelle Sarmaste kertoo, että on perustanut eri yhtiöitä "läpällä".

– Minulle bisnes on muutenkin harrastus, niin miksei tekisi tuollaista harrastuksen vuoksi, Sarmaste sanoo.

Ylen mukaan tietovuodossa on ainoastaan yksi Sarmasteen kyproslaisen yhtiön tiliote. Se on vuodelta 2011. Yritys toimi vuosina 2007–2014. Tiliotteessa on listattu muutamien kymmenien tuhansien eurojen tilisiirrot Suomesta veroparatiisiin.

Vuodossa on myös maksumääräys, jonka allekirjoittaja on Sarmaste. Siinä annetaan ohjeet lähettää 20 000 euron lasku Sarmasteen yhtiölle Suomeen. Ylen mukaan dokumentissa ei ole perustetta sille, miksi maksu on ohjattu Kyprokselle.

Sarmaste kuitenkin totesi Ylelle, ettei "muista tuollaisia firmoja" kysyttäessä Kyprosen ja Neitsytsaarien yrityksistä.

– Minulla on ollut ihan huumorilla sellainenkin firma Karibialla kuin Wolf of Wall Street Ltd. Nimi oli vapaana, ja minusta se oli hyvä leffa, Sarmaste sanoo.

Yrityksen nimi on suora viittaus Martin Scorsesen ohjaamaan ja Leonardo DiCaprion tähdittämään elokuvaan, joka kertoo rikoksista tuomitusta Yhdysvaltalaisesta pörssimeklarista Jordan Belfordista.

MTV Uutiset tavoitti Sarmasteen, joka kertoi olevansa illallisella. Hän ei ollut halukas kommentoimaan Ylen uutista.

– Olen dinnerillä, eikä se lopu ainakaan tänään, Sarmaste totesi.

2:22 Mistä Pandoran paperit -tietovuodossa on kyse ja minkälaisia seurauksia sillä voi olla?