Yle: Kauppakeskus Redin yrittäjiä konkurssin partaalla vain kaksi kuukautta avajaisten jälkeen – syy hupenevissa asiakasmäärissä

Yle on haastatellut useita kauppakeskuksen yrittäjiä, joista osa kertoo, että kauppa on käynyt välillä hyvin huonosti ja Redin kävijämäärä vähenee jatkuvasti. Kauppakeskuksen yrittäjien odotukset asiakasmääristä eivät ole täyttyneet. Etenkin arkipäivisin asiakkaista on ollut pulaa.