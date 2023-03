Yle: Iivo Niskaselta huikea heitto "kaksikymppisistä" Suomen lupauksen sankariteon jälkeen – Niko Anttolaa jännitti "h********i"

– Täytyy myöntää, että jännitti kyllä h********i, mutta yritin vain pitää pään kasassa. Sillä homma hoitui tänään, Anttola kertoi tunnelmistaan Ylelle.

– On tässä kova työ saada kaikki viivalle, kun noita kaksikymppisiä tulee.

– On tämä hyvä alku. Laitetaan vielä ankkurille 3 000 tuntia treeniä, niin otetaan sitten olympiakultaa samalla porukalla, Niskanen heitti.

– Kyllä se kylmäpäinen kaveri on ilman muuta.

– Tämä (viestimitali) on ollut yksi unelmamme porukalla. Nyt saimme neljännen lenkin tähän ketjuun. Erittäin kova lenkki viimeiseksi siihen. Se mahdollisti meidän kolmen unelman.

– On tämä hieno hetki kyllä. Ei muuta kuin pistäkää Suomessa… se on perjantai, juhlapäivä, Hyvärinen virkkoi.

Suomen viestin avanneen Ristomatti Hakolan viime vuosiin on mahtunut vaikeuksia yllin kyllin. Hopea niiden jälkeen todella maistuu.

– Kyllä tämä hieno hetki on. Tässä tulee kaikenmoista muisteltua, mitä on viimeisen vuoden aikana tapahtunut. Tämä kruunaa tällaisen via dolorosan. Ei voi kuin nauttia, Hakola ynnäili.