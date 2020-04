Yle: Espoolaisessa yksityisessä hoivakodissa kolme asukasta kuollut koronaepidemian kourissa

Ylen tietojen mukaan hoivakodin asukkaista peräti kolme on kuollut saamaansa tartuntaan.

Espoon perusturvajohtaja Juha Metso kertoo, että Espoossa on löydetty virustartuntoja toisestakin hoivakodista, joka on kaupungin omistama. Kyseisessä tapauksessa kuolemantapauksilta on kuitenkin vältytty.