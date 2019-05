Yle: Armeijasta kieltäytyvien määrässä selvä rynnistys alkuvuonna – rangaistus odottaa pian yhä useampaa kieltäytyjää

Yle kertoo, että Siviilipalveluskeskuksen mukaan kieltäytyjiä on ollut tammi-maaliskuussa 52, kun tyypillisesti heitä on kokonaisessa vuodessa ollut noin 30–40. Kaikkiaan viime vuoden keväästä lähtien kieltäytyneiden määrä on sadan kieppeillä.