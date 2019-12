Yle: Ainakin viisi naista haluaa palata Suomeen al-Holin leiriltä – yksi kertoo jäävänsä mielummin Syyriaan: "Lähdin Suomesta, jotta voisin harjoittaa vapaasti islamia"

Noin 40 suomalaista

Syyriassa sijaitsevalla al-Holin leirillä on tiettävästi noin 40 suomalaista. Unicefin tietojen mukaan suomalaistaustaisia äitejä on 11 ja lapsia 33. Yhteensä al-Holin leirillä on noin 70 000 ihmistä, joista 50 000 on lapsia.