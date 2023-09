Yle: Agentit tekevät valintakokeita ulkomaalaisten puolesta Suomen kouluihin – vieraskielisten amk-tutkintojen hakijamäärä kasvanut huimasti

Haaga-Helian erityisasiantuntija Matti Kauppinen arvioi Ylen haastattelussa, että yksi syy muutokseen on hakemisen helppous.

Suomalaiset hakijat eivät vieraskielisiä linjoja kuitenkaan täytä, sillä heidän osuutensa hakijoista on laskenut.

"Syyt lähtemiseen kotimaasta ovat moninaiset"

– Hakijoita on ollut yli sadasta maasta, ja syyt lähtemiseen omasta kotimaasta ovat moninaiset. Joko korkeakoulupaikat eivät alkuunkaan riitä ikäluokan nuorille, tai maassa on muuta poliittista liikehdintää, jolloin tulevaisuuden haaveet hämärtyvät, Tampereen ammattikorkeakoulu TAMKin erikoissuunnittelija Piri Hiltunen kertoo Ylellä.

Digihaussa vahvan tunnistautumisen puute on myös johtanut myös järjestelmän räikeisiin väärinkäytöksiin.

– On ollut yksittäistapauksia, joissa on ilmeistä, että hakija ei itse tehnyt digitaalista koetta. Tällöin kyse on agenteista, jotka lähtömaassa myyvät ja markkinoivat koulutusta ja saattavat hoitaa myös kokeita, Kauppinen sanoo.