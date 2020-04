Yle: 10 vanhusta kuollut Helsingin Kontulassa vanhainkodissa koronavirukseen – työntekijät kertovat kaoottisesta tilanteesta, kaupunki kiistää

Tartuntareitti seniorikeskukseen ei ole toistaiseksi selvillä. Hoivakodissa on 17 ryhmäkotia ja asukaspaikkoja 235.

Ylen haastattelemien hoivakodin työntekijöiden ja asukkaiden omaisten mukaan vanhainkodissa on vallinnut paikoin kaoottinen tilanne ja koronaviruksen leviämiseen reagoitiin liian myöhään.

Vanhuksia on esimerkiksi siirretty koronaosastolta testaamattomina toisille osastoille. Lisäksi esimerkiksi yöhoitaja on liikkunut osastolta toiselle, vaikka koronatartuntoja oli jo todettu.

Työntekijät kertovat Ylelle olevansa äärirajoilla lisääntyneen työmäärän vuoksi koska hoitajille on kasautunut heille kuulumatonta työtä, esimerkiksi siivousta ja pyykkäystä. Myös suojavarusteista on pulaa. Työntekijät kertovat, että saattohoitopotilaita on kuollut yksin huoneissaan, koska kukaan ei ole ehtinyt olla heidän kanssaan viimeisillä hetkillä.