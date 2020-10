– Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan korona-kriisin vuoksi jopa 1,3 miljoonaa hammashuollon käyntiä on jäänyt tekemättä. Mutta korona ei ole ainoa ongelma: jonotilanne on paikoin kriittinen jo ennen koronaa ja se on pitänyt hoitaa jo ennen sitä. Ratkaisu olisi ollut esimerkiksi Kela-korvausten nosto, mutta sen sijaan Kela-korvauksia on jatkuvasti leikattu, kertoo HALI:n johtaja Eveliina Wigelius.