Yksityiset hoivayhtiöt vakuuttavat koronatilanteen olevan hyvä, vaikka vanhuksia kuolee – suurinta huolta herättää suojavarusteiden saatavuus

Attendon konsernijohtaja Martin Tivéus kertoi keskiviikkona Kauppalehdessä, että koronavirus on levinnyt kahdessa yhtiön hoivakodissa Suomessa.

Aiemmin on kerrottu, että Kiuruvedellä sijaitsevassa Attendon hoivakodissa on kuollut viruksen seurauksena 11 asukasta.Tarkemmin yritys ei yksikköjensä koronatilannetta erittele, kertoo asiakaskokemus- ja viestintäjohtaja Susanna Paloheimo STT:lle.

Hänen mukaansa jokainen tartunta tai siitä johtuva menehtyminen on liikaa.

– Kun asukkaita testataan viruksen varalta, tiedotamme kyseisessä hoivakodissa olevien henkilöiden omaisille, että meillä on epäily, Paloheimo sanoo.

Yli puolet avin valvonnoista Etelä-Suomessa

Torstaina kerrottiin, että Espoossa sijaitsevan Mehiläisen hoivakodissa 10 asukasta on kuollut koronaan. Muissa hoivakodeissa yhtiöllä on tiedossa yksittäisiä kuolemantapauksia, mutta tarkemmin se ei erittele tautitilannetta, kertoo Mehiläisen lääketieteellinen johtaja Kaisla Lahdensuo.

– Uusimaa selvästi erottuu muusta maasta, hän tarkentaa.Tilanne on hänen mukaansa "rauhallinen", koska yhtiö on varautunut tilanteeseen alkuvuodesta alkaen.Esperi Caren hoivayksiköissä on ilmennyt yksittäisiä tartuntoja sekä asukkailla että henkilöstöllä, kertoo ikäihmisten palveluiden liiketoimintajohtaja Arne Köhler.