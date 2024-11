Viittä ammuttiin Härmän Häjyssä – poliisi sai valmiiksi Seinäjoen ampumatapauksen tutkinnan

Poliisi on saanut valmiiksi Seinäjoen Härmän Häjy -ravintolassa tapahtuneen ampumatapauksen esitutkinnan.

Tapaus sattui ravintolassa 27. heinäkuuta 2024. Esitutkinnan perusteella kahden henkilön välille tuli ravintolassa riitatilanne ja he ottivat esille ampuma-aseet ja ampuivat toisiaan.

Poliisi otti kaikki epäillyt kiinni esitutkinnan aikana. Heistä neljä vangittiin ja kolme heistä on yhä tutkintavankeudessa. Näiden kolmen epäillään ampuneen ravintolan sisällä.

Tapon yrityksen uhreja on yhteensä seitsemän, ja heistä viidellä on kehossaan ampumavammoja. Vaaran aiheuttamsien osalta uhrin asemassa on kuultu yhteensä 34 henkilöä.