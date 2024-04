Yksi pako on ylitse muiden: Janne "Nacci" Tranberg teki kirjan vankilapaoista istuen itse kiven sisässä

Markkasen viimeisin, 7. syyskuuta 1980 tapahtunut pako Helsingin Sörkän vankilasta yhdessä Mikko Salmisen on ikuistettu tarkasti myös Janne "Nacci" Tranbergin sekä Rami Mäkisen (toim.) kirjaan Suomalaiset vankilapaot – Rikollisten nerokkaat suunnitelmat (Docendo).

Kirjassa on Tranbergin mukaan selvitetty miten paot ovat tapahtuneet, miten se on ollut mahdollista ja mitä karkureille on pakomatkan jälkeen tapahtunut.