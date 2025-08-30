Vakavia loukkaantumisia: Takaa-ajo päättyi Vantaalla rajuun törmäykseen

Useita henkilöitä loukkaantui takaa-ajoa seuranneessa kolarissa Vantaan Tikkurilassa viime yönä.
Poliisi kertoo, että takaa-ajo alkoi, kun henkilöauton kuljettaja ei noudattanut poliisin antamaa pysähtymismerkkiä. Pakokuski kiihdytti autonsa taajama-alueella huomattavaan ylinopeuteen. Pako tyssäsi, kun auto törmäsi kovalla nopeudella toisen henkilöauton kylkeen.
Autoissa olleista neljästä henkilöstä kolme vietiin sairaalaan jatkohoitoon. Osa heistä loukkaantui vakavasti. Poliisista kerrotaan STT:lle, että molemmissa autoissa oli kuljettajien lisäksi yksi matkustaja. Poliisilla ei ollut tarkempaa tietoa vakavasti loukkaantuneiden määrästä.
Pelastuslaitos sai ilmoituksen tehtävästä noin kello yhdeltä yöllä. Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuus tapahtui Aamuruskontien ja Tikkuritien kohdalla.
Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Rikosnimikkeet saattavat vielä muuttua esitutkinnan aikana, poliisi muistuttaa.