Vakavia loukkaantumisia: Takaa-ajo päättyi Vantaalla rajuun törmäykseen

AOP poliisi (7)
Poliisi kertoo, että takaa-ajo alkoi, kun henkilöauton kuljettaja ei noudattanut poliisin antamaa pysähtymismerkkiä.Tomi Natri /All Over Press
Julkaistu 30.08.2025 10:06
Toimittajan kuva
Jukka Auramies

jukka.auramies@mtv.fi

@Auramies

Useita henkilöitä loukkaantui takaa-ajoa seuranneessa kolarissa Vantaan Tikkurilassa viime yönä.

Poliisi kertoo, että takaa-ajo alkoi, kun henkilöauton kuljettaja ei noudattanut poliisin antamaa pysähtymismerkkiä. Pakokuski kiihdytti autonsa taajama-alueella huomattavaan ylinopeuteen. Pako tyssäsi, kun auto törmäsi kovalla nopeudella toisen henkilöauton kylkeen.

Autoissa olleista neljästä henkilöstä kolme vietiin sairaalaan jatkohoitoon. Osa heistä loukkaantui vakavasti. Poliisista kerrotaan STT:lle, että molemmissa autoissa oli kuljettajien lisäksi yksi matkustaja. Poliisilla ei ollut tarkempaa tietoa vakavasti loukkaantuneiden määrästä.

Pelastuslaitos sai ilmoituksen tehtävästä noin kello yhdeltä yöllä. Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuus tapahtui Aamuruskontien ja Tikkuritien kohdalla.

Kuljettajaa epäillään törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta ja törkeästä vammantuottamuksesta. Rikosnimikkeet saattavat vielä muuttua esitutkinnan aikana, poliisi muistuttaa.

Olitko paikalla UUSI VERSIO

Lisää aiheesta:

Turussa usean auton kolari – nyt selvisi syyLohjalla puuhun päätynyttä autoa ajoi 17-vuotias nuori poikkeusluvalla – useita nuoria loukkaantuiPoliisia pakoon kaahannut auto suistui tieltä katolleen Heinolassa – kaksi loukkaantui vakavasti Poliisia paenneen henkilöauton karkumatka päättyi ulosajoon Vantaalla – nopeutta yli 150 kilometriä tunnissaEpäilty rattijuoppo kaahasi Kehä I:llä poliisia pakoon ja törmäsi pakettiautoon – kolme sairaalahoitoonPoliisia paennut auto päätyi katolleen Vaasassa – kaksi loukkaantui, pakosyy ei tiedossa
LiikennerikoksetLiikenneonnettomuudetVantaaRikos

Tuoreimmat aiheesta

Liikennerikokset