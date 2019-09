Jemenin konfliktin osapuolten epäillään syyllistyneen lukuisiin sotarikoksiin – YK:n tutkija: "Kansainvälisen yhteisön on lakattava ummistamasta silmiään näille rikkeille"

Osapuolet ovat syyllistyneet tutkijoiden mukaan Jemenissä tappoihin, kiduttamiseen ja seksuaaliseen väkivaltaan. Näitä tekoja on tehty ilman rangaistusta.

Tutkijat kertoivat mahdollisuuksien mukaan tunnistaneensa epäillyt, jotka ovat saattaneet syyllistyä kansainvälisiin rikoksiin. Tämä luottamuksellinen lista on toimitettu myös YK:n ihmisoikeuskomissaari Michelle Bacheletille.

– Kansainvälisen yhteisön on lakattava ummistamasta silmiään näille rikkeille ja sietämättömälle humanitaariselle tilanteelle, sanoi tutkijaryhmää johtava Kamel Jendoubi.

Vuoden 2015 jälkeen Jemenin taisteluissa on kuollut kymmeniä tuhansia ihmisiä. Sotaisa tilanne on lopulta johtanut tilanteeseen, jota YK on kutsunut maailman pahimmaksi humanitaariseksi kriisiksi.