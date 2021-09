YK:n humanitääriset lennot Afganistaniin jatkuvat jälleen

YK on jatkanut humanitäärisiä lentojaan Afganistanin pohjois- ja eteläosiin, kertoo YK:n edustaja. Lennot Afganistaniin olivat aiemmin jäissä äärijärjestö Talebanin otettua maan hallintaansa elokuun puolivälissä.

Avustuslennot kulkevat tällä hetkellä Pakistanin pääkaupungin Islamabadin ja Pohjois-Afganistanissa sijaitsevan Mazar-i-Sharifin sekä Islamabadin ja maan eteläosassa sijaitsevan Kandaharin välillä. Elokuun 29. päivän jälkeen on laskeutunut jo kolme lentoa Mazar-i-Sharifiin.

WHO:n ensimmäinen avustuslento laskeutui maanantaina

Maailman terveysjärjestö WHO puolestaan kertoi aiemmin tällä viikolla, että kovasti kaivattuja lääketarvikkeita kuljettanut kone oli laskeutunut Afganistaniin. Maanantaina laskeutunut lento oli ensimmäinen sitten Talebanin valtaan nousun.

Lento oli ensimmäinen kolmesta Pakistan International Airlinesin kanssa suunnitellusta lennosta, minkä lisäksi WHO kertoi tekevänsä työtä sen eteen, että lentoja lennettäisiin jatkossa useita.

WHO varoitti viikko sitten, että Afganistanissa voi olla tarvikkeiden lisäksi pian pula lääkintähenkilöstöstä, sillä maasta evakuoitujen joukossa on ollut myös lääkintähenkilöstöä. Lisäksi naispuoliset työntekijät eivät käy töissä, koska he pelkäävät turvallisuutensa puolesta.