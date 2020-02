YK:lta päätöslauselma pysyvästä tulitauosta Libyaan – Venäjä jätti äänestämättä

Venäjä on yksi turvallisuusneuvoston viidestä pysyvästä jäsenmaasta, joten se olisi halutessaan voinut estää päätöslauselman hyväksymisen.

Sisällissotaan on sotkeutunut monia muita maita, pääosin tukemalla sodan eri osapuolia. YK on koko prosessin ajan vaatinut, että ulkovallat lopettavat sekaantumisen Libyan asioihin. Muun muassa Turkki on tukenut GNA-hallintoa, kun taas monet arabimaat ja Venäjä ovat tukeneet Haftarin joukkoja.