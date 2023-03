YK järjestää konferenssin vesikriisistä ensi kertaa vuosikymmeniin: Kaksi miljardia ihmistä kärsii vesipulasta

YK:n kolmipäiväinen tapahtuma järjestetään Yhdysvaltain New Yorkissa keskiviikosta perjantaihin.

Suomi järjestää Afrikan unionin kanssa oheistapahtuman, jonka aiheena on vesi, turvallisuus ja rauha Afrikassa, kertoo ulkoministeriö tiedotteessaan.

Ulkoministeriön mukaan vesi on ollut Suomen kehitysyhteistyön selkäranka. Nyt vesialan kehitysrahoitus on kuitenkin ollut pitkään laskussa, vaikka tarpeet ilmastonmuutoksen edetessä ovat kasvaneet.

Kaksi miljardia kärsii vesipulasta

Juomakelpoinen vesi on jakaantunut epätasaisesti. Suomen kaltaisilla mailla vettä on yllin kyllin, mutta monessa maassa vedestä on pulaa ja käytössä olevat vesivarat ovat saastuneita. Konferenssin ovat kutsuneet koolle Hollanti ja Tadzhikistan.